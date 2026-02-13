Німеччина

На рахунку француза три м'ячі та сім асистів за п'ять поєдинків.

Вінгера мюнхенської Баварії Майкла Олісе визнали найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 24-річний француз випередив двох захисників Гамбурга Міро Мугейма та Луку Вушковича, свого партнера по команді та вінгера Луїса Діаса, захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека та захисника Майнца Штефана Белля.

Минулого місяця Олісе провів п'ять поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав сім гольових передач.

У нинішньому сезоні Майкл відіграв 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив 13 голів та віддав 25 асистів.

Після 21 туру Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Боруссію Д на шість очок.