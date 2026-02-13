Німеччина

Головний тренер Баварії прокоментував відсутність ключового атакуючого гравця перед матчем з Вердером.

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився коментарем щодо дискваліфікації нападника Майкла Олісе. Футболіст пропустить найближчий матч проти Вердера через перебір жовтих карток.

"Очевидно, що Майкл показує відмінний футбол. Головне, що він не травмований. У нас є варіанти, як замінити його в майбутній грі", — наводить слова Компані Bayern & Germany.

У нинішньому сезоні 24-річний француз демонструє видатну результативність: у 34 матчах у всіх змаганнях він забив 13 голів і зробив 25 гольових передач.

Матч 22-го туру чемпіонату Німеччини між Вердером та Баварією відбудеться 14 лютого. Початок — о 16:30.