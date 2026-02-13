Німеччина

Французький захисник офіційно пов'язав своє майбутнє з мюнхенським грандом до 2029 року.

Баварія офіційно оголосила про те, що Дайо Упамекано залишається в команді. Француз підписав нову угоду з клубом, яка розрахована до кінця сезону-2028/29.

Протягом останніх місяців Упамекано регулярно ставав героєм трансферних чуток, оскільки його попередній контракт діяв лише до найближчого літа. Проте тепер усі питання щодо майбутнього гравця знято.

27-річний француз проводить у Баварії вже п'ятий сезон. За цей час Дайо взяв участь у 180 офіційних матчах, у яких забив шість голів та віддав 11 результативних передач.

Наразі Баварія впевнено лідирує в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи дортмундську Боруссію, яка посідає друге місце, на шість очок. У суботу, 14 лютого, мюнхенська команда зіграє на виїзді проти Вердера.

Раніше повідомлялося, що Олісе визнаний найкращим гравцем Бундесліги у січні.