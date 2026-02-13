Інше

УЄФА б'є на сполох

Система відеодопомоги арбітрам (VAR), яка мала б вирішити суперечки у футболі, сама стає джерелом проблем через надмірну складність та затягування гри. Про це заявив голова арбітрської комісії УЄФА Роберто Розетті під час виступу на Конгресі організації.

Розетті визнав, що технології ідеально працюють у фактичних ситуаціях, таких як визначення офсайду. Проте суб'єктивні епізоди призводять до занадто частого втручання відеоасистентів, що шкодить динаміці гри.

"В кінці сезону нам потрібно поговорити про це. Ми не можемо рухатися в напрямку мікроскопічних втручань VAR. Ми любимо футбол таким, яким він є. Йдеться про справедливість, але ми не повинні забувати, чому ця система була впроваджена", — наголосив Розетті.

Він навів статистику втручань VAR у топ-лігах цього сезону: Прем'єр-ліга: 0,27 за гру (найнижчий показник, але суперечки не вщухають). Бундесліга та Ла Ліга: 0,38. Серія А: 0,44. Ліга чемпіонів: 0,45. Ліга 1: 0,47.

Ще однією болючою темою стала відсутність єдиного стандарту щодо гри рукою. Розетті розкритикував ситуацію, коли в різних лігах (наприклад, більш ліберальній АПЛ та суворішій Серії А) діють різні підходи.

"Ми не можемо розмовляти різними технічними мовами по всій Європі. Це недобре, особливо коли команди грають у єврокубках. Тільки одна одноманітність та послідовне тлумачення. Ми працюємо над цим" — заявив чиновник.

Розетті також висловив скепсис щодо планів IFAB розширити повноваження VAR на перегляд кутових та других жовтих карток (рішення очікується 28 лютого). Головний аргумент УЄФА — футбол втрачає емоції через паузи.

"Футбол — це інтенсивність та емоції, а не затримка поновлення гри", — підкреслив він, додавши, що суддям також доручено боротися з симуляціями та блокуванням воротарів при стандартах.

Окремо Розетті прокоментував пропозицію Арсена Венгера змінити правило офсайду (фіксувати положення поза грою лише якщо між нападником і захисником є світловий промінь). На думку голови комітету арбітрів, це дасть нападникам величезну перевагу і призведе до небажаних тактичних змін. Попри застереження УЄФА, тестування цього правила розпочнеться у Канадській Прем'єр-лізі вже у квітні.