Колишній гравець синіх скептично оцінює шанси нового наставника на довгостроковий успіх через нестабільну політику керівництва клубу.
Ліам Росеньйор, Getty Images
17 лютого 2026, 22:45
Ліам Росеньйор, який нещодавно очолив лондонський Челсі, отримав суворе попередження від експівзахисника клубу Еммануеля Петі. Попри те, що 41-річний англієць розпочав свою роботу на Стемфорд Брідж дуже впевнено, його майбутнє може опинитися під загрозою будь-якої миті.
Ліам, який замінив звільненого Енцо Мареску, демонструє чудові результати: Безпрограшна серія в перших п'яти матчах Прем'єр-ліги (13 очок з 15 можливих). Вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, включаючи важливу виїзну перемогу над Наполі. Успіх у Кубку Англії — перемога над Галл Сіті та вихід до п'ятого раунду.
Єдиною плямою стала поразка від Арсенала у півфіналі Кубка ліги. Проте, на думку Петі, навіть такі результати не гарантують безпеки в сучасному Челсі. Француз вважає, що постійна зміна тренерів та гравців заважає клубу досягти стабільності, необхідної для боротьби за титул АПЛ.
"Ви питаєте мене, чи здатний Ліам виграти титул із Челсі? Я не впевнений, що він взагалі буде тренером через 10 місяців. Якщо у нього буде три або чотири погані результати поспіль, я не здивуюся, якщо керівництво звільнить його", — заявив Петі в інтерв'ю Ignition Casino.
Він навів як приклад Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал, де керівництво довіряло тренерам навіть у важкі часи, що зрештою принесло трофеї. Сам тренер, який став вже п'ятим постійним наставником.Челсі з моменту зміни власників у 2022 році, здається, розуміє правила гри.
"Моя мотивація — зробити цей клуб якомога успішнішим і виграти наступний матч. Все інше — це просто шум, на який я не можу вплинути, окрім як виграючи футбольні матчі", — прокоментував тиск фахівець.
Наступним випробуванням для нього стане домашній матч проти Бернлі у суботу, де сині намагатимуться продовжити свою успішну серію.