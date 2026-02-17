Англія

Колишній гравець синіх скептично оцінює шанси нового наставника на довгостроковий успіх через нестабільну політику керівництва клубу.

Ліам Росеньйор, який нещодавно очолив лондонський Челсі, отримав суворе попередження від експівзахисника клубу Еммануеля Петі. Попри те, що 41-річний англієць розпочав свою роботу на Стемфорд Брідж дуже впевнено, його майбутнє може опинитися під загрозою будь-якої миті.

Ліам, який замінив звільненого Енцо Мареску, демонструє чудові результати: Безпрограшна серія в перших п'яти матчах Прем'єр-ліги (13 очок з 15 можливих). Вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, включаючи важливу виїзну перемогу над Наполі. Успіх у Кубку Англії — перемога над Галл Сіті та вихід до п'ятого раунду.

Єдиною плямою стала поразка від Арсенала у півфіналі Кубка ліги. Проте, на думку Петі, навіть такі результати не гарантують безпеки в сучасному Челсі. Француз вважає, що постійна зміна тренерів та гравців заважає клубу досягти стабільності, необхідної для боротьби за титул АПЛ.

"Ви питаєте мене, чи здатний Ліам виграти титул із Челсі? Я не впевнений, що він взагалі буде тренером через 10 місяців. Якщо у нього буде три або чотири погані результати поспіль, я не здивуюся, якщо керівництво звільнить його", — заявив Петі в інтерв'ю Ignition Casino.

Він навів як приклад Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал, де керівництво довіряло тренерам навіть у важкі часи, що зрештою принесло трофеї. Сам тренер, який став вже п'ятим постійним наставником.Челсі з моменту зміни власників у 2022 році, здається, розуміє правила гри.

"Моя мотивація — зробити цей клуб якомога успішнішим і виграти наступний матч. Все інше — це просто шум, на який я не можу вплинути, окрім як виграючи футбольні матчі", — прокоментував тиск фахівець.

Наступним випробуванням для нього стане домашній матч проти Бернлі у суботу, де сині намагатимуться продовжити свою успішну серію.