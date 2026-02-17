Англія

Новий тимчасовий керманич шпор назвав поточне турнірне становище неприйнятним та закликав команду набратися сміливості перед вирішальним дербі.

47-річний хорватський фахівець Ігор Тудор, якого минулого тижня призначили тимчасовим менеджером Тоттенгема, розпочав свою роботу з відвертої оцінки ситуації в клубі. Замінивши звільненого Томаса Франка, Тудор прийняв команду, яка перебуває лише за п'ять очок від зони вильоту за 12 турів до кінця сезону.

У своєму першому інтерв'ю клубній пресслужбі екснаставник Ювентуса та Марселя наголосив, що усвідомлює небезпеку, в якій опинилися лондонці, і відразу відкинув будь-які спроби пом'якшити реальність.

"Я приїжджаю сюди, знаючи, що ситуація непроста. Немає часу шукати виправдань, — безапеляційно заявив Тудор. — Позиція клубу на даний момент така, яку ніхто не може прийняти. Жоден уболівальник Тоттенгема не може змиритися з цією ситуацією. Ми це усвідомлюємо".

Завдання Тудора ускладнюється катастрофічною кадровою ситуацією — наразі 11 гравців першої команди перебувають у лазареті. Однак новий тренер переконаний: ключ до виходу з кризи лежить у психологічній площині.

"Ситуація непроста, бо у нас багато травмованих гравців. Але перший пріоритет — дати команді все, що потрібно в ці моменти. Я вважаю, що команді, перш за все, потрібно набути певної впевненості, набратися сміливості", — підкреслив хорват.

Тудор очолив Тоттенгем на тлі серії з восьми матчів без перемог, останньою краплею в якій стала поразка від Ньюкасла (1:2). Його дебют стане справжнім вогняним хрещенням: 22 лютого шпори прийматимуть Арсенал у принциповому дербі Північного Лондона.

Парадоксально, але попри боротьбу за виживання в АПЛ, Тудору доведеться готувати команду і до плей-оф Ліги чемпіонів, куди клуб вивів попередній тренер і яка відновиться вже у березні.