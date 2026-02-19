Ліга чемпіонів

Чеський форвард оформив дубль у другому таймі, що дозволило "фармацевтам" перемогти.

Баєр Леверкузен зробив вагомий крок до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши на виїзді Олімпіакос із рахунком 2:0 у першому матчі 1/16 фіналу. Вирішальною стала ударна трьохвилинка Патріка Шика після перерви.

У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, але рахунок так і не було відкрито. Найближчими до гола були гості: Патрік Шик не реалізував момент із близької відстані після подачі Лукаса Васкеса, а Ібраїм Маза влучив у поперечину завдяки сейву Костаса Цолакіса. Олімпіакос також відповідав — Аюб Ель-Каабі навіть відзначився наприкінці тайму, однак гол було скасовано через офсайд після перегляду VAR.

Після перерви Баєр Леверкузен додав у швидкості та реалізації. На 60-й хвилині Ернест Поку розігнав контратаку та вивів Шика на ударну позицію — чех холоднокровно переграв Цолакіса. А вже за три хвилини Алехандро Грімальдо виконав точну подачу з кутового, і Шик головою подвоїв перевагу гостей.

Олімпіакос намагався повернути інтригу: Родіней і Андре Луїс пробивали здалеку, але Бласвіх діяв упевнено. У підсумку "фармацевти" зберегли комфортну перевагу й зробила серйозну заявку на вихід до наступного раунду.

Олімпіакос — Баєр Леверкузен 0:2

Голи: Шик, 60, 63

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола (Б'янкон, 46), Ортега (Оньємаєчі, 82) — Музакітіс, Ессе (Сципіоні, 82) — Мартінш, Таремі (Луїс, 64), Поденсе (Шикінью, 64) — Ель-Каабі

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Тап — Васкес (Артур, 77), Паласіос, Гарсія (Фернандес, 87), Грімальдо — Маза (Тілльман, 64), Поку (Тер'є, 76) — Шик (Кофане, 86)

Попередження: Ель-Каабі, Гарсія