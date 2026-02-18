Інше

Нападник повертається у футбол після моторошної ДТП.

Майкл Антоніо, колишня зірка АПЛ, близький до підписання контракту з новим клубом. Як стало відомо, ямайський форвард веде перемовини одразу на два фронти: з катарським клубом Аль-Сайлія та представником англійського Чемпіоншипу Чарльтон Атлетик.

Наразі Антоніо підтримує форму безпосередньо на базі Чарльтона на південному сході Лондона. Клуб розглядає можливість підписання ветерана, проте поки не поспішає з офіційними заявами. Після суботнього матчу проти Портсмута менеджер Чарльтона Натан Джонс прокоментував ситуацію: "Поки що нічого не можна оголошувати, але справи ще в русі".

Шлях Антоніо до повернення був надзвичайно складним. У грудні 2024 року він потрапив у серйозну автомобільну аварію, яка ледь не коштувала йому життя. У серпні Вест Гем відпустив гравця, а спроба закріпитися в Лестер Сіті була перервана через дрібні ускладнення зі здоров'ям.

В інтерв'ю BBC нападник поділився шокуючими подробицями своєї травми: "Я зламав собі стегнову кістку в чотирьох різних місцях. Мені зробили операцію, вставили в стегно штифт із чотирма болтами, щоб з'єднати кістку заново. Я почувався близько до смерті, мені дали ще один шанс на життя".

Лікарі давали різні прогнози — від заборони навантажень на три місяці до необхідності швидкого відновлення м'язової маси. Загальний прогноз на повне загоєння складав від 6 до 12 місяців.

Попри всі труднощі, Антоніо довів свою боєздатність, виступивши за збірну Ямайки на Золотому кубку КОНКАКАФ у червні. Зараз 35-річний форвард готовий зробити останній крок, щоб повернутися до регулярного клубного футболу, обираючи між екзотичним варіантом у Катарі та боротьбою в англійському Чемпіоншипі.