Манкуніанці не планують переглядати опцію у 30 млн євро, попри бажання каталонців.

Манчестер Юнайтед не має наміру переглядати умови викупу Маркуса Рашфорда для Барселони. Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше з’явилася інформація, що каталонський клуб хотів би зменшити суму опції викупу, яка становить близько 26 мільйонів фунтів або 30 мільйонів євро.

Проте, за даними джерела, Манчестер Юнайтед не веде і не планує вести переговори щодо зміни цієї суми. Позиція англійського клубу залишається незмінною.

Маркус Рашфорд виступає за Барселону на правах оренди. У поточному сезоні він провів 34 матчі в усіх турнірах та забив 10 м’ячів.

Зазначається, що Майкл Каррік був би радий поверненню форварда влітку, однак поки що невідомо, чи залишиться він на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед до того часу.