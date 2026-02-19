За полярним колом лідер Серії A не впорався з тиском суперників.
19 лютого 2026, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Буде/Глімт — Інтер 3:1
Голи: Брунстад Фет, 20, Гауге, 61, Гег, 64 — Еспозіто, 30
Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен (Алісамі, 89), Бйоркан — Ев’єн, Берг, Брунстад Фет (Мяяття, 89) — Бломберг (Аукленн, 78), Гег (Гелмерсен, 78), Гауге.
Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Луїс Енріке, 75), Мхітарян (Зелінські, 76), Барелла (Діуф, 90), Сучич, Аугусто — Еспозіто (Бонні, 76), Л. Мартінес (Тюрам, 61).
Попередження: Бломберг