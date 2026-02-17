Англія

Головний тренер канонірів визнав, що клуб серйозно розглядає можливість відмови від традиційної розминки після серії травм ключових гравців безпосередньо перед стартовим свистком.

Мікель Артета натякнув на революційні зміни у підготовці своєї команди до матчів. Причиною стала аномальна кількість пошкоджень, які гравці Арсенала отримують під час розминки.

Останній випадок стався в неділю, коли Ріккардо Калафіорі травмувався за кілька хвилин до гри, що стало вже п'ятим подібним інцидентом у цьому сезоні. У сезоні 2025/26 Арсенал вже втрачав гравців стартового складу буквально перед виходом на поле:

Ріккардо Калафіорі: травмувався перед грою Кубка Англії проти Вігана та матчем АПЛ проти Брайтона.Букайо Сака: вибув перед грою з Лідсом. Вільям Саліба: пошкодив щиколотку перед матчем з Ліверпулем.

"Ми дуже серйозно це вивчаємо. Це незвичайно. Ймовірно, таке траплялося раз чи двічі за шість років, що я тут, а зараз — чотири рази за короткий період", — зізнався Артета перед матчем із Вулвергемптоном.

Артета припустив, що клуб може піти на безпрецедентний крок — повністю скасувати інтенсивну розминку перед матчем. Він навів як аргумент перерву між таймами, коли гравці відпочивають 15 хвилин і відразу виходять грати на повну потужність.

"Я сам був гравцем і знаю, що певні рутини допомагають тілу зрозуміти: "зараз почнеться". Змінити це складно. Але що станеться, якщо ми не будемо робити розминку? Можливо, над цим варто подумати», — розмірковує іспанський фахівець.

Тренер також зізнався, що ця ситуація зробила його більш тривожним. "Я відчуваю це фізично. Коли я в офісі перед грою і чую стукіт у двері, я думаю: "Ні, будь ласка". Тому що коли ти змінюєш гравця за дві хвилини до матчу, тобі доводиться змінювати весь план на гру", — додав Артета.

Поки Арсенал готується до виїзду до Вулвергемптона, тренерський штаб сподівається уникнути нових сюрпризів, адже на кону лідерство в Прем'єр-лізі.