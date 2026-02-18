Італія

Команді Сеска Фабрегаса не вдалося втримати мінімальну перевагу в другому таймі.

Мілан не зумів обіграти Комо в перенесеному матчі 24-го туру Серії А — зустріч на Сан-Сіро завершилася внічию 1:1. Поєдинок запам’ятався грубою помилкою Майка Меньяна, ефектним голом Рафаела Леау та вилученням головного тренера господарів Массіміліано Аллегрі.

Перший тайм пройшов за доволі рівної гри, однак саме гості скористалися шансом. На 32-й хвилині Ніко Пас перехопив невдалу передачу Меньяна, який занадто довго приймав рішення під час розіграшу м’яча, і спокійно відправив його у порожні ворота — 0:1. Для Мілана це стало холодним душем, адже до того моменту господарі контролювали м’яч і створювали тиск.

Після перерви "россонері" додали в агресії. На 64-й хвилині Ардон Яшарі виконав довгу передачу за спини захисникам, Рафаел Леау втік від опіки, дочекався відскоку та елегантним лобом із-за меж штрафного перекинув Жана Бюте — 1:1. Португалець став беззаперечним героєм господарів, адже саме його індивідуальна майстерність врятувала Мілан від поразки.

У кінцівці поєдинку емоції зашкалювали. Массіміліано Аллегрі був вилучений після конфлікту на бровці з представниками тренерського штабу Комо. Також напруга виникла навколо епізоду за участі Алексіса Салемакерса, коли гості вимагали для нього другої жовтої картки.

У підсумку Мілан втратив важливі очки в боротьбі за верхні позиції, а команда Сеска Фабрегаса може занести собі в актив здобутий бал на виїзді.

Мілан — Комо 1:1

Голи: Леау, 64 - Пас, 32

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Томорі, Павлович (Габбія, 46) — Атекаме (Фофана, 56), Яшарі, Модрич, Річчі (Салемакерс, 56), Бартезагі — Нкунку (Фюллькруг, 62), Леау (Пулішич, 82)

Комо: Бюте — Рамон, Карлос, Кемпф — Ван дер Бремпт (Вальє, 71), Перроне, Роберто (Родрігес, 78), Войвода (Смолчич, 90) — Какере (Да Кунья, 78), Батуріна — Пас (Дувікас, 71)

Попередження: Леау, Салемакерс — Пас, Бюте, Рамон