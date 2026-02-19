Ліга чемпіонів

Вінгер Ньюкасла влаштував суперечку з капітаном команди прямо на полі через право виконати пенальті, попри розгромний рахунок.

Герой матчу проти Карабаха Ентоні Гордон, який відзначився чотирма голами у ворота азербайджанської команди, прокоментував напружений момент, що виник між ним та Кіраном Тріпп'єром під час гри.

Інцидент трапився в кінці першого тайму, коли арбітр призначив другий пенальті у ворота господарів. Гордон, який на той момент вже мав хет-трик, мав намір виконати удар, щоб оформити покер. Однак Кіран Тріпп'єр, як повідомляється, хотів віддати право удару іншому гравцю (ймовірно, Ніку Вольтемаде), щоб той також відчув упевненість.

Це призвело до емоційної словесної перепалки між гравцями прямо на очах у публіки. Врешті-решт Гордон все ж підійшов до позначки та реалізував удар, зробивши рахунок 5:0 ще до перерви. Після матчу, який завершився перемогою сорок з рахунком 6:1, Гордон пояснив ситуацію жагою до голів та високим напруженням гри.

"Емоції іноді зашкалюють. Ми всі хочемо перемагати та забивати. Це був момент гри, ми поговорили про це, і все гаразд. Я відчував впевненість і хотів забити ще", — зазначив вінгер.

Завдяки цьому покеру Гордон не лише фактично вивів Ньюкасл до наступного раунду Ліги чемпіонів, а й вписав своє ім'я в історію англійського футболу, ставши одним із найкращих бомбардирів поточного розіграшу турніру.