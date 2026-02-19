Ліга чемпіонів

Завершився матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Брюгге відігрався у шаленому трилері проти «Атлетіко» (3:3)

Перший тайм залишився за підопічними Сімеоне. Альварес ударом з пенальті на 8-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Під завісу першого тайму відзначився зимовий новачок Атлетіко Лукман після передачі Грізманна.

Після перерви господарі змогли переломити хід гри та відновити паритет. Оньєдіка на 52-й хвилині поклав початок камбеку. Нігерієць заштовхнув мʼяч на добиванні після суперсейву Облака. Згодом Трезольді зрівняв рахунок, замкнувши простріл Діахона.

На заключних хвилинах гри матрацники курйозним чином знову вийшли вперед. Після подачі Льоренте мʼяч у власні ворота зрізав Ордоньєс. Підопічні Леко не опустили руки та змогли вирвати нічию. Цоліс на межі офсайду відкрився біля воротарського майданчика, увійшов у штрафну зону та пробив без шансів для голкіпера. Взяття воріт спочатку скасували, але після перегляду VAR гол справедливо зарахували.

У підсумку — нічия 3:3. Наступного тижня на нас очікує цікавий матч-відповідь, який відбудеться 24 лютого о 19:45.

Брюгге — Атлетіко Мадрид 3:3

Голи: Оньєдіка, 52, Трезольді, 60, Цоліс, 89 - Альварес, 8 (пен), Лукман, 45+4, Ордоньєс (аг), 79

Брюгге: Міньйоле — Саббе (Сіке, 82), Ордоньєс, Мехеле, Сейс (Меєр, 86) — Оньєдіка — Станкович (Лемарешаль, 86), Ванакен — Цоліс, Трезольді (Верман, 76), Діахон (Кемпбелл, 82)

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна (Ле Норман, 90), Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Коке (Кардосо, 90), Льоренте, Лукман (Баена, 62) — Альварес, Грізманн (Серлот, 66)

Попередження: Оньєдіка — Пубіль, Баена