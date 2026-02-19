Англія

"Каноніри" знову втратять чемпіонство?

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після сенсаційної втрати очок у матчі 31-го туру АПЛ з Вулвергемптоном (2:2). Цитує іспанського фахівця BBC.

«Дуже складно це прийняти. У другому таймі ми грали не так, як мали і як треба для перемоги в матчі АПЛ. Краще не давати зараз оцінок, у всіх зараз забагато емоцій. Потрібно прийняти цей удар, ми його заслужили.

Легко на емоціях сказати щось, що зашкодить команді. Усі хочуть якнайкращого. Треба переживати й важкі часи. Сьогодні ми заплатили свою ціну на останній хвилині. Треба робити базові речі набагато краще, ніж ми робили.

Слід критично поставитись до себе, бо ми зіграли недостатньо добре. В останні місяці у чемпіонаті ми виступаємо нестабільно.

У важку хвилину потрібно показати, наскільки сильно ми хочемо перемогти і наскільки ми добрі. Потрібно виявити характер», – сказав Артета.

Після цього матчу Арсенал збільшив перевагу над другим Ман Сіті до пʼяти очок, але у команди Пепа Гвардіоли є одна гра в запасі.