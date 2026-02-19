Англія

Ноттінгем Форест має намір підписати форварда Барселони, який зараз виступає в оренді за Монако.

Нападник Барселони Ансу Фаті може знову зіграти в АПЛ, де він уже виступав за Брайтон. За даними Daily Mail, у підписанні форварда зацікавлений Ноттінгем Форест.

"Лісники" готові запропонувати каталонському клубу за трансфер футболіста 15 мільйонів євро. На даний момент Ансу Фаті виступає на правах оренди за Монако до кінця нинішнього сезону. У "монегасків" є опція викупу футболіста.

Форвард є вихованцем Барселони. Його контракт із "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2028 року. У нинішньому сезоні нападник провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив вісім голів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Фаті в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед націлився на півзахисника Барселони.