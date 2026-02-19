Італія

Гравець намагається не ризикувати кар’єрою.

Поточний сезон для аргентинського нападника італійської Роми Пауло Дібали супроводжується стабільним потраплянням до лазарету.

32-річний виконавець уже мав проблеми з підколінним сухожиллям, м’язовий дискомфорт у стегні та травму лівого коліна.

Від останнього пошкодження гравець наразі відновлюється, тоді як головним питанням тривалий час залишалось чи лягати йому "під ніж".

Утім, останні медичні обстеження Дібали не виявили значних пошкоджень чи травм лівого коліна, що дозволяє йому щодня контролювати свій стан під час відновлювальних тренувань.

Таким чином, можливість хірургічного очищення ушкодженого суглоба наразі виключена та не розглядається футболістом.

Однак продовження консервативного плану відновлення все одно необхідне — гравець відчуває біль під час виконання ударів по м’ячу.

Рішення не робити операцію має допомогти збільшити його шанси на повернення до гри в цьому сезоні.

Наразі на рахунку Дібали 22 матчі (1295 хвилин), три голи та чотири асисти.