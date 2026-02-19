Італія

Захисник Реала може повернутися до Серії А в статусі вільного агента наступного літа.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер може повернутися до Серії А. За даними Calciomercato, у підписанні німецького футболіста зацікавлений Ювентус.

Туринський клуб має намір підписати гравця цього літа, коли він стане вільним агентом після завершення терміну контракту з мадридцями. Нагадаємо, що в Італії Рюдігер уже виступав за Рому.

Антоніо Рюдігер перейшов до Реала з Челсі на правах вільного агента у 2022 році. У нинішньому сезоні захисник провів за мадридський клуб 11 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер у сфері інтересів Тоттенгема.