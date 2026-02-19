Італія

40-річний хорватський ветеран залишиться у складі "россонері" ще на один сезон.

Півзахисник Лука Модрич продовжить виступати за Мілан. За даними Calciomercato, керівництво італійського клубу впевнене, що хорват проведе в команді наступний рік.

Контракт хавбека з міланцями розрахований до 30 червня 2026 року, проте угода містить опцію продовження ще на один сезон за ініціативою самого футболіста. Очікується, що Модрич скористається цим правом і активує її найближчим часом.

Нагадаємо, Лука Модрич приєднався до Мілана влітку 2025 року, перейшовши з мадридського Реала на правах вільного агента. У нинішньому сезоні півзахисник провів за "россонері" 27 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими голами та трьома результативними передачами.

