Мадридський клуб має якісь переконливі аргументи.

Мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

У відповідь на це свою позицію опублікував і сам Престіанні.

За кілька днів після інциденту "галактікос" на своїх офіційних ресурсах сповістили про комунікацію з УЄФА з приводу цього скандального епізоду.

"ФК Реал Мадрид повідомляє, що сьогодні надав УЄФА всі наявні докази щодо інцидентів, які сталися минулого вівторка, 17 лютого, під час матчу Ліги чемпіонів, який наша команда грала в Лісабоні проти Бенфіки.

Наш клуб активно співпрацював у розслідуванні, розпочатому УЄФА після неприйнятних актів расизму, що мали місце під час цього матчу.

Реал Мадрид висловлює свою вдячність за одностайну підтримку та прихильність, виявлені нашому гравцеві Вінісіусу Жуніору з усіх верств футбольного світу.

Реал Мадрид продовжуватиме працювати у співпраці з усіма інституціями над викоріненням расизму, насильства та ненависті у спорті та суспільстві", — ідеться в офіційній заяві клубу.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.