Рафа Леан, Getty Images
19 лютого 2026, 14:41
Нападник Мілана Рафаель Леан висловився після нічийного результату у перенесеному матчі 24-го туру італійської Серії А з Комо (1:1). Цитує португальця Sky Sport Italia.
«Мілан мав виграти цей матч, оскільки грав набагато краще, ніж минулого разу, коли обіграли Комо (3:1). Ми більше володіли м'ячем, хоча в першому таймі нам слід було бути рішучішими перед воротами суперника.
Ми пропустили гол, але продовжували атакувати і мали діяти наполегливішими при подачах.
Попереду ще багато матчів. Серія А стає дуже складною лігою: ніколи не знаєш хто переможе, а хто програє. Ми можемо тільки намагатися щосили, постараємося виграти наступну гру, а потім подивимося, що станеться. Ми хочемо лідирувати у таблиці», – сказав Леан.
Зараз Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на сім очок.