Італія

Втрата очок Мілана=відсутність інтриги в Серії А?

Нападник Мілана Рафаель Леан висловився після нічийного результату у перенесеному матчі 24-го туру італійської Серії А з Комо (1:1). Цитує португальця Sky Sport Italia.

«Мілан мав виграти цей матч, оскільки грав набагато краще, ніж минулого разу, коли обіграли Комо (3:1). Ми більше володіли м'ячем, хоча в першому таймі нам слід було бути рішучішими перед воротами суперника.

Ми пропустили гол, але продовжували атакувати і мали діяти наполегливішими при подачах.

Попереду ще багато матчів. Серія А стає дуже складною лігою: ніколи не знаєш хто переможе, а хто програє. Ми можемо тільки намагатися щосили, постараємося виграти наступну гру, а потім подивимося, що станеться. Ми хочемо лідирувати у таблиці», – сказав Леан.

Зараз Мілан посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючого Інтера на сім очок.