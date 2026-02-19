Інше

Резонансна заява легенди парагвайського футболу.

Другий найкращий воротар-бомбардир в історії світового футболу (63 голи) Хосе Луїс Чілаверт висловився про расистський скандал навколо вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Radio Rivadivia.

«Кіліан Мбаппе говорить про цінності і таке інше, а сам живе з трансвеститом (у 2022 році ЗМІ повідомляли, що Мбаппе знаходиться у відносинах з трансгендерною моделлю алжирського походження Інес Рау – прим.). Це ненормально.

Кожен може робити в житті те, що хоче, але для чоловіка жити із трансвеститом – це ненормально. Для цього існують жінки.

Престіанні потрібно захищати. Навіщо його карати? Якщо його покарають, це означатиме, що гей-спільнота, лесбіянки та ЛГБТ є прикладом для наслідування, а це неправда.

У футбол грають чоловіки, раніше ми говорили один одному всякі речі. З того часу, як з'явилося відео, з'явилися мікрофони і таке інше, футбол став якимось женоподібним», – сказав Чілаверт.

Нагадаємо, Мбаппе заявив, що не хоче грати на одному футбольному полі з Джанлукою Престіанні, який зі слів Вінісіуса назвав бразильця «мавпою».