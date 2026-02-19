Англія

Головний тренер Ліверпуля сподівається побачити шведського нападника на полі наприкінці березня або на початку квітня.

Нападник Ліверпуля Александер Ісак серйозно травмувався в грудневому матчі Прем'єр-ліги проти Тоттенгема. Втім, шведський футболіст ще зберігає шанси вийти на поле в цьому сезоні. Про це повідомив наставник "червоних" Арне Слот.

"У ситуації з травмами все завжди залежить від того, чи піде все за планом.

Я сподіваюся, що Ісак повернеться приблизно наприкінці березня або на початку квітня", — сказав Слот.

Ліверпуль проведе найближчий матч у неділю, 22 лютого — проти Ноттінгем Форест на виїзді. Зараз мерсисайдці посідають шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.