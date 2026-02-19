Англія

Англієць поділився своїми емоціями після продовження контракту з "канонірами".

Вінгер Арсенала Букайо Сака прокоментував підписання нового контракту з лондонським клубом, який розрахований до літа 2031 року.

"Я почуваюся неймовірно. Думаю, це фантастичний момент для моєї сім’ї та для мене. Я відчуваю величезну радість, що продовжую свій шлях у цьому клубі. Для мене це було легке рішення, і я просто сподіваюся виграти тут усе.

Шлях, який я пройшов – від того, з чого починав, до того, де я зараз, – і шлях, який пройшла команда, також особливий. Я вірю, що наступні кілька років стануть тими роками, коли ми перейдемо фінішну лінію й зможемо вигравати трофеї та творити історію для цього клубу. Ми повернулися туди, де маємо бути – боремося за все.

Коли наприкінці кар’єри я озирнуся назад, я хочу побачити хлопця, який у сім-вісім років прийшов на перегляд в Арсенал і пройшов увесь шлях до того, щоб виграти кожен трофей, який тільки можна виграти. Ось яку спадщину я хочу створити. І коли наприкінці кар’єри я підбиватиму підсумки, саме це я хочу бачити. Це зробило б мене щасливим", — наводить слова Саки прес-служба клубу.

Нинішнього сезону 24-річний англієць провів 34 матчі, в яких забив вісім голів та віддав сім гольових передач.