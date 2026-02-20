Ліга конференцій

Відбулися перші стикові матчі плей-оф третього за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 19 лютого, відбулися перші стикові матчі плей-оф Ліги конференцій-2025/26.

У першому матчі Фіорентина у гостях впевнено обіграла Ягеллонію з рахунком 3:0. Авторами голів стали Лука Раньєрі, Роландо Мандрагора та Роберто Пікколі, який реалізував пенальті.

Ягеллонія — Фіорентина 0:3

Голи: Раньєрі, 53, Мандрагора, 66, Пікколі, 81 (пен).

У другій зустрічі Самсунспор у гостях мінімально обіграв Шкендію з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Маріус, який відзначився голом після п'яти хвилин на полі після виходу на заміну. При цьому турки змарнували ще один шанс на початку гри, коли Шериф Ндіає не реалізував пенальті.

Шкендія — Самсунсор 0:1

Гол: Маріус, 77.

На сьомій хвилині Ндіає (Самсунспор) не реалізував пенальті!

У третьому поєдинку Рієка вирвала перемогу над Омонією з рахунком 1:0. Перемогу хорватам забезпечив гол Деніел Аду Аджей, якому знадобилося шість хвилин на полі після виходу на заміну, щоб забити гол на 87 хвилині. При цьому Рієка закінчила матч у меншості після вилучення Торніке Морчіладзе на останніх хвилинах гри.

Омонія — Рієка 0:1

Гол: Аду Аджей, 87.

Вилучення: Морчіладзе, 89 (друга жовта).

Насамкінець Целє вирвав перемогу над Дрітою з рахунком 3:2, забивши переможний м'яч на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму. У складі словенців голами відзначилися Армандас Кучис, Мілот Авділі та Матей Поплатнік. У косоварів авторами голів стали Блерім Краснікі та Лірідон Балай.

Дріта — Целє 2:3

Голи: Краснікі, 59, Балаж, 75 — Кучис, 19, Авділі, 41, Поплатнік, 90+4.