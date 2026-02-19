Англія

У клубі вважають, що сума викупу занижена майже вдвічі.

Керівництво Манчестер Юнайтед шкодує про рішення відпустити Маркуса Рашфорда в оренду до Барселони з правом викупу за 26 мільйонів фунтів.

Англійський форвард проводить продуктивний сезон: у 34 матчах він записав на свій рахунок 10 голів і 13 результативних передач. На Олд Траффорд переконані, що реальна трансферна вартість гравця значно вища — близько 50 мільйонів фунтів.

Сам Рашфорд зацікавлений у продовженні кар’єри в Каталонії, що може стати вагомим аргументом для Барселони у разі ухвалення рішення про повноцінний трансфер. Водночас орендна угода не містить можливості дострокового розірвання.

Співвласник клубу Джим Реткліфф готовий розглянути продаж нападника, щоб зменшити фінансове навантаження на бюджет, однак не бажає відпускати футболіста за сумою, яку в Манчестері вважають заниженою.