Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Головний тренер львівського Руху Іван Федик прокоментував майбутній матч УПЛ проти київського Динамо.

"У нас повністю змінилася команда. Пішли сім гравців і ще три гравці пропустили збір. Уся команда, і ми будуємо нову. Але хлопці знають наші вимоги.

Новачок? Ігор Невес, я вважаю, що він не гірший за Фаала, просто іншого стилю гравець. Йому буде важливо забити більше голів, ніж він забив у Карпатах.

Я добре знаю Ігоря Костюка, його штаб. Ми разом були на курсах. Віддамо всі сили на полі проти Динамо. І дуже важливо, в якому стані буде це поле", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Рух відбудеться завтра, 20 лютого, о 18:00 за Києвом.