Англія

Колишній гравець клубу очолив "лисиць", змінивши Енді Кінга.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Гарі Роветт.

Угода з 51-річним фахівцем, який виступав у складі "лисиць" у 2000-2002 роках, розрахована до кінця нинішнього сезону.

На своєму новому місці Роветт змінив Енді Кінга, який тимчасово очолював команду після звільнення Марті Сіфуентеса у січні.

До цього Гаррі очолював Бертон, Бірмінгем, Дербі, Сток Сіті, Мілволл та Оксфорд Сіті, який він залишив у грудні 2024 року.

Після 32 турів Лестер набрав 32 очки і посідає 22 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу, перебуваючи у зоні вильоту.