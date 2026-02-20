Ліга Європи

Результати другого слоту матчів Ліги Європи.

Відбулось ще чотири стикових матчі Ліги Європи. Результати перших поєдинків читайте на Football.ua.

Панатінаїкос та Вікторія Пльзень розіграли бойову нічию в Греції. В першій половині зустрічі команди обмінялись голами. Після перерви кожна з команд пропустила ще по голу, зафіксувавши на табло рахунок 2:2.

Панатінаїкос - Вікторія Пльзень 2:2

Голи: Тетте, 31, 61 - Вишинський, 11, Ландра, 80

Штутгарт в Шотландії не залишив шансів Селтіку. Команда Генесса забила супернику чотири голи, а пропустила один. Дубль оформив Ель-Ханнус, ще по голу забивали Левелінг та Томас. Шотландці відповіли голом Нюгрена — 1:4.

Селтік — Штутгарт 1:4

Голи: Нюгрен, 21 - Ель-Ханнус, 15, 28, Левелінг, 57, Томас, 90+3

Лудогорець здобув мінімальну перемогу над Ференцварошем 2:1. Дуа та Сон забивали за болгарський клуб, угорці відповіли голом Деле — 2:1.

Лудогорець — Ференцварош 2:1

Голи: Дуа, 24, Сон, 67 — Деле, 27

Лілль несподівано зазнав вдома поразки від Црвени Звезди. Єдиний гол в матчі на рахунку нігерійця Франкліна Тебо — 1:0.

Лілль — Црвена Звезда 0:1

Гол: Тебо, 45+1