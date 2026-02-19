Ліга чемпіонів

Наставник Ньюкасла назвав виступ команди одним із найкращих за тривалий час.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау поділився емоціями після переконливої перемоги над Карабахом у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів. Англійський клуб розгромив суперника з рахунком 6:1 та зробив вагомий крок до наступного раунду.

"Такий результат неможливо передбачити. Найбільше мене порадував рівень гри. Швидкий гол допоміг нам. Після цього ми продовжили робити свою справу та створили багато моментів.

Ми показали блискучу гру. Можливо, одну з найкращих за довгий час. Карабаху не пощастило зустрітися із нами саме зараз. Вони виявили майстерність, створили свої моменти, але гадаю, що загалом ми добре оборонялися, коли це було необхідно.

Ми планували самі диктувати перебіг гри. Хотіли самі йти вперед. Вірили, що такий підбір гравців із прицілом на атаку принесе результат. Часом це спрацьовує, часом ні. Дуже задоволені тією грою, яку демонструє кожен футболіст", — підсумував наставник.

