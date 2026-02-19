Англія

Гравцям-мусульманам дозволять переривати гру для прийому їжі та води.

В англійській Прем’єр-лізі, а також у нижчих дивізіонах країни планують впровадити обов’язкові короткі паузи під час матчів у період Рамадану. Ініціатива спрямована на підтримку футболістів-мусульман, які дотримуються посту.

Згідно з нововведенням, арбітри зможуть зупиняти гру в природних ігрових епізодах — під час вкидань із-за бокової лінії, виконання штрафних або ударів від воріт. У ці моменти гравці матимуть можливість швидко прийняти їжу та воду після заходу сонця.

Таке рішення вже застосовувалося раніше в окремих матчах, однак тепер воно стане системним для всіх професійних ліг Англії. Очікується, що нова практика дозволить краще враховувати релігійні особливості спортсменів без суттєвого впливу на динаміку поєдинків.

