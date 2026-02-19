Англія

Лідер "канонірів" не в захваті від гри своєї команди.

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака висловився після матчу 31-го туру АПЛ з Вулвергемптоном (2:2). Його слова наводить BBC.

Атмосфера напружена. Дуже розчарований результатом, особливо тим, як ми грали у другому таймі. Далеко від того стандарту, який ми встановили цього сезону.

Настав час проаналізувати останні кілька матчів і негайно виправити помилки, щоб повернутися до перемог, розпочати нову серію та набрати обертів, тому що зараз ми трохи втратили позитивний імпульс.

Нам потрібно повернутися на свій рівень, робити правильно базові речі, і у нас достатньо якості, щоб вигравати матчі, особливо ти поєдинки, де ми останнім часом втрачали очки.

Нам потрібно це виправити, і зараз ми зосереджені лише на цьому», – сказав Сака.