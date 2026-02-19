Англія

Вихованець "канонірів" може надовго залишитися в команді.

Лідер лондонського Арсеналу Букайо Сака підписав новий контракт з «канонірами». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що нова трудова угода буде розрахована до 30 червня 2031 року. Попередній контракт англійця спливав у червні 2028-го.

За інформацією відомого італійського інсайдера Фабріціо Романо, Сака став найвисокооплачуванішим футболістом клубу.

Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал 34 матчі, забив вісім голів та віддав сім результативних передач.