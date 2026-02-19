Вихованець "канонірів" може надовго залишитися в команді.
Артета, Сака та Берта, Getty images
19 лютого 2026, 17:55
Лідер лондонського Арсеналу Букайо Сака підписав новий контракт з «канонірами». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначається, що нова трудова угода буде розрахована до 30 червня 2031 року. Попередній контракт англійця спливав у червні 2028-го.
За інформацією відомого італійського інсайдера Фабріціо Романо, Сака став найвисокооплачуванішим футболістом клубу.
Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал 34 матчі, забив вісім голів та віддав сім результативних передач.