Англія

Наставник Ліверпуля прокоментував інцидент із Вінісіусом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо боротьби з расизмом у футболі на тлі інциденту під час матчу Ліги чемпіонів між Реалом і Бенфікою. Нагадаємо, вінгер мадридців Вінісіус Жуніор повідомив арбітру про расистську образу з боку гравця суперників, після чого гру було тимчасово зупинено відповідно до протоколу.

Слот наголосив, що футбольна спільнота повинна постійно посилювати зусилля у боротьбі з дискримінацією.

"Зробити досить у принципі неможливо – завжди можна зробити більше. Ми завжди повинні намагатися робити більше, щоб таке ніколи більше не повторювалося.

Думаю, що як футбольний світ, як футбольна спільнота, ми повинні намагатися робити більше, ніж робить суспільство – можливо, це не так уже й складно. І я думаю, що дотримання протоколу під час матчів – це перший крок. Думаю, футбольний світ відреагував так, як і слід очікувати, і я зараз намагаюся зробити те саме", — заявив наставник.

Також тренер відповів на запитання, яку пораду дає своїм футболістам у разі проявів расизму.

"Потрібно негайно вказати на це – сподіваюся, головний суддя діятиме так само. Протоколи повинні дотримуватись.

Оскільки ситуація перебуває у стадії розслідування, я не можу говорити про неї надто багато, але загалом, як я вже сказав, ми ніколи не зможемо зробити надто багато для боротьби з расизмом", — підсумував Слот.

Нагадаємо, Реал надіслав УЄФА докази расизму з боку Престіанні на адресу Вінісіуса.