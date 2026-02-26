Інше

Форвард, який переніс тяжку автомобільну аварію, повертається до професійного футболу.

Майкл Антоніо, екс-нападник Вест Гем, здійснює несподіваний крок у кар’єрі, підписуючи короткостроковий контракт з катарським клубом Ас-Сайлія.

Після майже смертельної автомобільної аварії, яка призвела до серйозного перелому ноги, 35-річний Антоніо не грав у матчах більше року. Нападник тренувався з командами Чемпіоншипу Лестер і Чарльтон Атлетик, проте вирішив прийняти новий виклик за кордоном.

Міхаель Антоніо провів за Вест Гем 323 матчі, забив 83 голи та виступав за збірну Ямайки на Золотому кубку КОНКАКАФ. Після звільнення з Вест Гема минулого літа він розглядав варіант переходу в Чарльтон, але зрештою обрав шлях до Катару.

Новий контракт з Ас-Сайлією розрахований до кінця сезону 2025/26. Клуб посідає дев’яте місце в турнірній таблиці, а залишилося провести шість матчів. Офіційне підтвердження трансферу очікується найближчими днями.