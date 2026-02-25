Англія

Морган Роджерс з Астон Вілли залишається однією з головних трансферних цілей англійських грандів.

Півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс перебуває серед пріоритетних цілей топклубів Прем'єр-ліги. У листопаді 23-річний футболіст підписав із "вілланами" нову угоду до 2031 року, проте його трансфер у найближчому майбутньому цілком імовірний.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Ліверпуль та Челсі виявляють конкретний інтерес до хавбека збірної Англії. Переговори з бірмінгемцями можуть стартувати вже влітку.

Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість Моргана Роджерса у 70 млн євро. У поточному сезоні гравець записав на свій рахунок десять голів та сім результативних передач у 38 матчах.

