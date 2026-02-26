Туреччина 26 лютого 2026, 20:03 Галатасарай обговорить майбутнє Ікарді у квітні 33-річним аргентинцем цікавляться клуби з Серії А та Саудівської Аравії. Мауро Ікарді, getty images 26 лютого 2026, 20:03 Галатасарай найближчим часом проведе зустріч із нападником Мауро Ікарді щодо його майбутнього в клубі. За інформацією турецьких ЗМІ, перемовини заплановані на квітень. Саме за їхніми підсумками сторони мають визначитися з подальшою співпрацею 33-річного форварда зі стамбульським грандом. Раніше повідомлялося, що інтерес до аргентинця, який потенційно може стати вільним агентом, проявляють неназвані клуби із Серії А та Саудівської Аравії. У поточному сезоні Ікарді провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 15 м’ячів і віддав дві результативні передачі. Його контракт із Галатасараєм чинний до літа 2026 року. Після 23 турів "леви" очолюють турнірну таблицю турецької Суперліги, маючи у своєму активі 55 очок. Наступний матч команда проведе 28 лютого — вдома проти Аланьяспор. Сергій Владиченко Football.ua всі статті автора Люди Мауро Ікарді Команди Галатасарай Джерела Ніколо Скіра / Nicolò Schira Facebook