Галатасарай найближчим часом проведе зустріч із нападником Мауро Ікарді щодо його майбутнього в клубі.

За інформацією турецьких ЗМІ, перемовини заплановані на квітень. Саме за їхніми підсумками сторони мають визначитися з подальшою співпрацею 33-річного форварда зі стамбульським грандом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до аргентинця, який потенційно може стати вільним агентом, проявляють неназвані клуби із Серії А та Саудівської Аравії.

У поточному сезоні Ікарді провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 15 м’ячів і віддав дві результативні передачі. Його контракт із Галатасараєм чинний до літа 2026 року.

Після 23 турів "леви" очолюють турнірну таблицю турецької Суперліги, маючи у своєму активі 55 очок. Наступний матч команда проведе 28 лютого — вдома проти Аланьяспор.