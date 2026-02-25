Англія

Футбольна асоціація Англії покарала клуби за серйозний і непривабливий інцидент у компенсований час матчу АПЛ.

Футбольна асоціація Англії (FA) наклала штрафи на Челсі та Вест Гем після масової сутички в матчі Прем’єр-ліги, що відбувся 31 січня. Про це повідомляє The Athletic.

Челсі оштрафований на 325 тисяч фунтів стерлінгів, а Вест Гем — на 300 тисяч фунтів. Інцидент стався на 95-й хвилині поєдинку, який завершився перемогою Челсі з рахунком 3:2. Саме тоді між Адамою Траоре та Марком Кукурельєю виникла сутичка, до якої швидко долучилися інші гравці обох команд.

Нападник Челсі Жуан Педро штовхнув Траоре, що спровокувало агресивну реакцію з боку футболістів гостей, зокрема Жана-Клера Тодібо. Після перегляду VAR арбітр Ентоні Тейлор вилучив французького захисника за агресивну поведінку — він схопив Жуана Педро за горло.

"Незалежна регуляторна комісія оштрафувала Челсі та Вест Гем за масову сутичку під час матчу Прем’єр-ліги в суботу, 31 січня 2026 року.

Було висунуто звинувачення, що Челсі не забезпечив належної поведінки своїх гравців і допустив їхні неналежні та/або провокаційні дії приблизно на 95-й хвилині.

Також було висунуто звинувачення, що Вест Гем не забезпечив належної поведінки своїх гравців і допустив їхні неналежні та/або провокаційні та/або насильницькі дії в цей момент. Обидва клуби визнали висунуті проти них обвинувачення", — йдеться у заяві FA.

Нагадаємо, найближчий матч Челсі проведе проти Арсенала на Емірейтс, тоді як Вест Гем, який перебуває у зоні вильоту, прийматиме Ліверпуль.