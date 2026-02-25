Англія

Керівництво "орлів" дозволить австрійському фахівцю допрацювати до кінця сезону, після чого сторони припинять співпрацю.

З'явилася нова інформація про майбутнє Олівера Гласнера на посаді головного тренера Крістал Пелес. Як стало відомо Football Insider, боси "орлів" дадуть австрійцю шанс завершити нинішню кампанію, попри чутки про можливу відставку.

Гласнер залишить клуб найближчим літом, коли закінчиться термін дії його контракту. Олівер очолює Крістал Пелес із лютого 2024 року. Саме під його керівництвом столичний клуб уперше в історії завоював Кубок та Суперкубок Англії.

У поточному сезоні Прем'єр-ліги Крістал Пелес посідає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок після 27 матчів. 1 березня команда зіграє на виїзді проти Манчестер Юнайтед.