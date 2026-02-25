Англія

Бразильський півзахисник має намір залишитися в Європі та розглядає варіант із переїздом до Італії.

У січні було оголошено, що після завершення сезону-2025/26 Каземіро залишить Манчестер Юнайтед і отримає статус вільного агента у зв'язку із закінченням терміну контракту.

Як повідомив журналіст Семюел Лакхерст, бразильський хавбек хоче продовжити кар'єру в Європі. Джерела, близькі до футболіста, називають Італію пріоритетним напрямком для гравця. Кілька днів тому Каземіро відсвяткував свій 34-й день народження.

До переїзду в Манчестер Юнайтед бразилець виступав у Європі за Реал та Порту. Раніше в пресі з'являлася інформація про зустріч півзахисника з керівництвом Інтер Маямі.

У поточному сезоні 34-річний хавбек провів 25 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.