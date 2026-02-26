Ліга Європи

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні, 26 лютого, проходять матчі-відповіді 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи.

У першому матчі Штутгарт на своєму полі мінімально поступився Селтіку з рахунком 0:1, проте пройшов далі за рахунок виїзної перемоги – 4:1. Єдиний гол у другій зустрічі хабив Люк Маккоуен на першій хвилині.

Штутгарт — Селтік 0:1 (перший матч 4:1)

Гол: Маккоуен, 1.

У другій зустрічі Ференцварош обіграв Лудогорець із рахунком 2:0 після поразки на виїзді – 1:2. Перемогу угорській команді забезпечили голи у виконанні Габі Каніховскі та Крістоффера Захаріассена.

Ференцварош — Лудогорець 2:0 (перший матч 1:2)

Голи: Каніховскі, 14, Захаріассен, 30.