Англія

Арсенал уважно стежить за розвитком справи під час боротьби за титул.

Манчестер Сіті може зіткнутися з масштабним покаранням у вигляді позбавлення від 40 до 60 очок у Прем’єр-лізі, якщо клуб визнають винним у численних порушеннях фінансового фейр-плей (FFP), повідомляє Football.London.

Експерт з футбольних фінансів Кіран Магвайр підкреслив, що справа проти "містян" охоплює 115 звинувачень у порушеннях правил за період 2009-2018 років. Клуб постійно заперечує будь-які порушення.

За словами Магвайра, "для Манчестер Сіті неможливо автоматично опинитися в Лізі 1 або Лізі 2, оскільки це рішення EFL, а клуб не має підтверджених звинувачень з боку EFL. Тому залишається лише покарання у вигляді штрафу очками. Якщо порівнювати з прецедентами, Евертон і Ноттінгем Форест отримували від шести до чотирьох очок за одиночні порушення, що тривали три роки. Звинувачення проти Манчестер Сіті охоплюють дев’ять років, тому логічно очікувати від 40 до 60 очок штрафу".

Незважаючи на тривалість і складність справи, команда Пепа Гвардіоли продовжує фокусуватися на сезоні-2025/26, борючись за титул в АПЛ та успіхи в єврокубках. Водночас Арсенал, який перебуває у запеклій боротьбі за чемпіонство, уважно спостерігає за ситуацією, оскільки потенційне позбавлення очок суперника може радикально вплинути на турнірну таблицю.

Раніше повідомлялося, що у разі підтвердження всіх порушень Манчестер Сіті теоретично ризикує опинитися поза системою професійного футболу Англії, що може змусити клуб грати навіть у п’ятому за силою дивізіоні з напівпрофесійним статусом. Остаточний вердикт комісії очікується протягом 2026 року і може суттєво змінити ландшафт англійського футболу.