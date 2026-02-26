Італія

Еквадорський лівий захисник не зміг адаптуватися до системи Аллегрі.

Мілан готується виставити на продаж лівого захисника Первіса Еступіньяна після невдалого сезону, повідомляє CalcioMercato з посиланням на MilanNews. Клуб прагне отримати за еквадорця щонайменше 14 мільйонів євро.

Колишній гравець Брайтон прибув до Мілана, щоб замінити Тео Ернандеса, однак не зміг адаптуватися до тактики Массіміліано Аллегрі. Еступіньян провів 16 матчів у сезоні, лише десять із них у стартовому складі, відзначившись однією результативною передачею та без голів. Молодий вихованець академії Бартесагі поступово витіснив його з основного складу.

Спортивний директор Іглі Таре та генеральний директор Джорджо Фурлані внесли Еступіньяна до списку гравців, доступних для продажу. Враховуючи, що контракт еквадорця діє до 2030 року, Мілан прагне мінімізувати збитки та сподівається на підвищення його вартості під час Чемпіонату світу 2026 року, де він виступатиме за збірну разом із Німеччиною, Кот-д’Івуаром та Кюрасао.

Попри повідомлення про інтерес з боку Болоньї, "россонері" віддають перевагу продажу Еступіньяна закордон, де він може знову привернути увагу клубів Іспанії та Англії, де раніше здобув хорошу репутацію у Вільярреал та Брайтоні.