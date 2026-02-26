Англія

Головний тренер Манчестер Сіті закликав форварда не відволікатися на трансферні чутки у вирішальний момент сезону.

Преса активно пов'язує Ерлінга Голанда з мадридським Реалом. Підписати топбомбардира іспанцям буде складно, проте ініціатива самого гравця може змінити ситуацію.

Як повідомляє El Nacional, на тлі цих чуток у справу втрутився керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Фахівець нібито попросив Голанда не відволікатися на розмови про Реал найближчими місяцями. Для Гвардіоли важливо, щоб нападник залишався повністю зосередженим на грі в ключовий період сезону.

Портал Transfermarkt оцінює 25-річного Ерлінга Голанда у 200 мільйонів євро. Чинний контракт норвежця з "містянами" розрахований до середини 2034 року.

Раніше Голанд став четвертим бомбардиром в історії Манчестер Сіті.