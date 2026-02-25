Англія

Бразильський вінгер продовжує відновлення після травми задньої поверхні стегна.

Челсі відновив тренувальний процес після короткої паузи, однак Естеван Вілліан досі відсутній у загальній групі. Про це повідомляє Evening Standard.

18-річний бразильський вінгер отримав ушкодження задньої поверхні стегна напередодні матчу проти Бернлі. Відтоді він не з’являвся на полі, а його стан залишається під питанням напередодні принципового поєдинку з Арсеналом у Прем’єр-лізі.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор раніше утримався від конкретних прогнозів щодо термінів повернення гравця, зазначивши, що футболіст потребує додаткового обстеження. Очікується, що наставник надасть більше інформації під час передматчевої пресконференції у п’ятницю.

Нагадаємо, матч Арсенал — Челсі відбудеться у неділю, 1 березня, о 18:30 за київським часом.