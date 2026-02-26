Англія

Ексфорвард Манчестер Сіті переконаний, що іспанець повернув лондонців у чемпіонську гонку.

Колишній нападник Манчестер Сіті та збірної Аргентини Серхіо Агуеро поділився думкою щодо прогресу Арсеналу під керівництвом Мікеля Артети. Аргентинець відзначив якісні зміни в грі лондонського клубу та боротьбу за найвищі позиції в АПЛ.

"Артета довів, що він чудовий тренер. Збудував міцну команду, яка знає, як грати, бореться за титул. Просто згадайте, як давно Арсенал вигравав Прем'єр-лігу, як близько він підходив до цього протягом останніх років.

Думаю, якщо ви поцікавитесь у вболівальників Арсеналу, вони скажуть, що хотіли б залишити Артету в команді на довгі роки", — сказав аргентинець.

