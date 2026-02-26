Англія

Керівництво клубу вже розглядає альтернативи на випадок погіршення результатів.

Майбутнє Ігора Тудора на посаді головного тренера Тоттенгема опинилося під загрозою. Лондонський клуб допускає можливість дострокового припинення співпраці з хорватським фахівцем у разі продовження незадовільних результатів, пише indykaila News.

За інформацією джерел, у керівництві зростає занепокоєння турнірним становищем команди. Рада директорів вважає ситуацію критичною, а подальші матчі можуть стати визначальними для наставника. Попри те, що Тудор очолив шпор відносно нещодавно, невдалі виступи вже поставили його під серйозний тиск.

У клубі наголошують, що виліт із Прем’єр-ліги став би серйозним ударом як у фінансовому, так і в іміджевому плані, тому готові діяти рішуче. Повідомляється, що Тоттенгем уже опрацьовує запасні варіанти та проводить попередні консультації з потенційними кандидатами на посаду головного тренера.

Найближчі поєдинки можуть визначити подальшу долю Тудора в лондонському клубі.