Англія

Норвежець в захваті від роботи з іспанським фахівцем.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про головного тренера «містян» Пепа Гвардіолу. Цитує норвезького форварда TNT Sports.

«Коли я говорю про добрих людей навколо мене, я маю на увазі не тільки моїх друзів, а й людей у ​​клубі. Мені пощастило бути в клубі з такою кількістю добрих людей та з Пепом, який мотивує нас щодня.

Я щасливий працювати з Пепом ось вже три з половиною роки, це був приголомшливий час, як ми всі знаємо, і що б не трапилося в майбутньому, нам все одно треба продовжувати рухатися вперед. Мені все одно потрібно підштовхувати себе та оточуючих до вдосконалення», – сказав Голанд.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив 29 голів та віддав 7 результативних передач.