Норвежець в захваті від роботи з іспанським фахівцем.
Ерлінг Голанд, Getty Images
26 лютого 2026, 17:15
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про головного тренера «містян» Пепа Гвардіолу. Цитує норвезького форварда TNT Sports.
«Коли я говорю про добрих людей навколо мене, я маю на увазі не тільки моїх друзів, а й людей у клубі. Мені пощастило бути в клубі з такою кількістю добрих людей та з Пепом, який мотивує нас щодня.
Я щасливий працювати з Пепом ось вже три з половиною роки, це був приголомшливий час, як ми всі знаємо, і що б не трапилося в майбутньому, нам все одно треба продовжувати рухатися вперед. Мені все одно потрібно підштовхувати себе та оточуючих до вдосконалення», – сказав Голанд.
У поточному сезоні Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 38 матчів, забив 29 голів та віддав 7 результативних передач.