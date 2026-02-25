Англія

Капітан "канонірів" хоче повернутися до основи та допомогти команді в боротьбі за трофеї.

Плеймейкер Мартін Едегор не збирається залишати Арсенал найближчого літа, попри чутки про можливий трансфер. Про це повідомляє Football.London.

За інформацією джерела, норвежець залишається важливою частиною проєкту Мікеля Артети та входить до довгострокових планів клубу.

Хоча нинішній сезон для капітана складається непросто через регулярні ушкодження, у Лондоні не сумніваються в його значущості для команди.

Попри конкуренцію та певну критику, 27-річний півзахисник налаштований повернути собі місце в стартовому складі та допомогти Арсеналу в боротьбі за титул. У клубі розглядають його як одного з лідерів нинішнього покоління команди й не планують розлучатися з капітаном.

У поточному сезоні Мартін Едегор провів за "канонірів" 27 матчів, забив один гол та віддав сім результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2028 року.