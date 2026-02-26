Англія

Легендарний хавбек Брайтона продовжує встановлювати історичні позначки в АПЛ.

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер отримав сертифікати Книги рекордів Гіннеса за три унікальні досягнення. 40-річний англієць продовжує залишатися одним із найтриваліших та найстабільніших гравців в історії Прем’єр-ліги.

У матчі 27-го туру проти Брентфорда Мілнер вийшов у стартовому складі і провів 654-ту гру в чемпіонаті, побивши попередній рекорд Гарета Баррі за кількістю поєдинків в АПЛ. Окрім цього, він утримує позначку за найдовший проміжок між першим та останнім забитим м’ячем у лізі – 22 роки і 248 днів. Третє досягнення стосується кількості сезонів, проведених у Прем’єр-лізі – їх у Мілнера вже 24.

Сам футболіст з іронією та гордістю прокоментував отримання відзнак: "Колись у дитинстві щороку на Різдво він отримував Книгу рекордів Гіннеса, а тепер став її героєм".

Мілнер дебютував в АПЛ ще у сезоні-2002/03, коли вийшов на заміну за Лідс у матчі проти Вест Гема. Відтоді він виступав за Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль, тричі ставав чемпіоном Англії та записав до свого активу 56 голів і 87 результативних передач у лізі.